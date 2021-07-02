واتساب تختبر ميزة جديدة تتعلق بـ”اختفاء الرسائل”

في إطار سعيها لتطوير تطبيق واتساب بدأت شركة فيس بوك الأمريكية المالكة للتطبيق باختبار ميزة جديدة تتعلق باختفاء الرسائل.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستتيح إمكانية اختفاء الرسالة بمجرد قراءتها مرة واحدة في المستقبل.

وأشارت فيسبوك إلى أنّ الميزة الجديدة تظهر لدى بعض مستخدمي نظام أندرويد من خلال أيقونة جديدة على شكل مؤقت.

وأكدّت فيسبوك بأنّ هذه الميزة مختلفة بشكل كلي عن ميزة View Once التي تتيح إمكانية إخفاء الرسالة بعد أسبوع من مشاهدتها، وذلك لأنّها تحذف الرسالة بشكل تلقائي بمجرد قراءتها وإغلاق التطبيق.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستوفر الميزة لمستخدمي نظام “أي أو إس” وباقي مستخدمي أندرويد بعد انتهاء الفترة التجريبية.

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