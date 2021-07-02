تآكل المفاصل.. أسبابه وطرق تخفيف آلامه

أكّدت الرابطة الألمانية لأطباء العظام وجود مجموعة من الأسباب الكامنة وراء تآكل المفاصل، وحددت هذه الأسباب بالتقدم في العمر، البدانة، الإصابة ببعض الأمراض كالروماتزم وهشاشة العظام، بالإضافة لقلة الحركة.

وقالت إنّ تآكل المفاصل يبدأ من الركبة، حيث تظهر أعراضه على شكل آلام فيها وفي الورك، وأوضحت بأنّ هذه الآلام تشتد عند التحميل عليها.

وأشارت إلى أنّ تيبس المفاصل بعد النهوض من الفراش، وصعوبة مد مفصل الركبة بشكلٍ كامل يعدّ من العلامات الدالة عليها أيضاً.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ تآكل المفاصل غير قابل للعلاج، لكن يمكن التخفيف من آلامه من خلال ممارسة الأنشطة الحركية بشكلٍ مستمر، وممارسة بعض تمارين العلاج الطبيعي، بالإضافة لتقوية المفاصل من خلال ركوب الدراجات الهوائية والسباحة.

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