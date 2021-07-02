تسريبات تكشف عن مواصفات خارقة قادمة في هاتف شاومي Mi 12 Ultra

على الرغم أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن موعد إطلاق هاتف شاومي القادم Xiaomi Mi 12 إلا أن هذا لم يمنعنا من الحصول على بعض المعلومات والمواصفات المقترحة للهاتف القادم والتي يمكننا وصفها بسهول على كونها مواصفات خارقة.

الأمر كله بدأ مع تقرير صادر من موقع MySmartPrice على لسان Digital Chat Station وهو حساب معروف بقدرته في الحصول على تلميحات ومعلومات مؤكدة حول الهواتف القادمة لمعظم الشركات الصينية.

كبداية سوف يحتوي هاتف Xiaomi Mi 12 Ultra على معالج كوالكم جديد طراز Snapdragon 8450 SoC. وهو المتوقع أن يحمل الاسم التجاري سناب دراجون Snapdragon 895 والذي مازلنا ننتظر الإعلان عنه من كوالكم خلال الأشهر القليلة القادمة – بل هناك حتى أخبار تفيد بأنه من الممكن أن يتأخر إطلاق شريحة كوالكم القادمة حتى عام 2022.

على كل حال هناك تلميحات أخرى تؤكد بأن شركة شاومي تعمل على مستشعر كاميرا رئيسي دقته 200 ميجابكسل ومن المحتمل أن هذا المستشعر سيكون من شركة سامسونج. أضاف المصدر أنه من المتوقع أن يكون هذا المستشعر من شركة Olympus والتي يُشاع على أنها قد تكون صاحبة المستشعر الرئيسي لكاميرا هواتف سامسونج القادمة.

على كلِ من المفترض أن هذا المستشعر سوف يقدم أفضل صور ومقاطع فيديو عالية الجودة من الممكن أن يشهدها سوق الهواتف الذكية حتى هذه اللحظة.

وفقاً للشائعات يبدو أن هذا المستشعر سيكون “تحديداً” بدقة 192 ميجابكسل والذي يبلغ قياسه 1/1.37 بوصة وهذا يعني أنه ليس بحجم 1 بوصة بالضبط كما كان الجميع يتوقع. هذه الكاميرات سوف توفر صور بدقة 12 ميجابكسل وسيكون حجم البيكسل على المستشعر 0.64 ميكرومتر.

في الختام ليس من المفترض أن ننتظر هاتف Xiaomi Mi 12 Ultra قبل الربع الأول من العام القادم وهذا يعني أنه لا ينبغي أن ننتظره خلال أي وقت قريب. ونظراً لأنه مازال هناك فترة طويلة حتى موعد الإطلاق الرسمي فمن الممكن أن تكون كل هذه الشائعات ما هي إلا معلومات خاطئة، ولذلك ينبغي نتريث قليلاً لنرى ما تخبئه شاومي لنا في المستقبل.