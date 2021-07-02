مزايا في تحديث iOS 15 تم نسخها من الجيلبريك!

الجيلبريك لم يعد منتشراً على نطاق واسع مثلما كان الحال في سنوات سابقة، لكن رغم ذلك لا أحد ينكر تأثيره الواضح والجلي على نظام iOS حيث تم نسخ واستعارة – وإن شئت فقل تقليد – العديد من المزايا والخصائص من الجيلبريك و تحديث iOS 15 و iPadOS 15 ليس استثناءً.

الإشعارات المحدثة

في تحديث iOS 15 قامت ابل بتعديل تصميم الإشعارات لتصبح الأيقونات أكبر حجماً مع إظهار صورة جهة الاتصال بشكل واضح، هذا التغيير مشابه لما تفعله أداة Enchant في الجيلبريك.

الويدجت في الايباد

تحديث iPadOS 15 في الايباد يدعم ميزة إضافة الويدجت للشاشة الرئيسية لأول مرة، كما فعلت ابل مع الايفون العام الماضي. أداة Anywhere Widget for iPad كانت توفر للمستخدم ميزة الويدجت على الايباد منذ أشهر.

ميزة Focus

ميزة Focus تتيح لك اختيار أي وضع من الأوضاع التي تتيحها لاستقبال الإشعارات مثل الدراسة، العمل، النوم، وغير ذلك وتحديد نوعية الإشعارات التي تود استقبالها في أي وضع من تلك الأوضاع.

تعتبر هذه الميزة نسخة طبق الأصل تقريباً من أداة PureFocus tweak في الجيلبريك والتي تم إطلاقها قبل عامين تقريباً.

الملاحظات السريعة في الايباد

إمكانية تسجيل الملاحظات بشكل سريع عبر خاصية الملاحظات السريعة Quick Notes. تدعم الملاحظات السريعة إضافة الكتابة النصية والكتابة بخط اليد وإضافة الروابط والوسوم وغيرها.

هذه الميزة تعتبر نسخة من أدوات جيلبريك كانت تتيح هذه الخصائص مثل Libellum و Notepad.

بعض خصائص سفاري الجديدة

هناك بعض الخصائص والخيارات الجديدة في متصفح سفاري تم استعارتها من مجتمع الجيلبريك مثل خيار السحب لتحديث الصفحة وخيار عرض التبويبات المفتوحة في شكل شبكة وغيرها.



أشياء أخرى ..

بجانب ما سبق ذكره، هناك بعض الأشياء الأخرى المستعارة من مجتمع الجيلبريك مثل:

وضع توفير الطاقة الجديد في الايباد.

ميزة App Library لتنظيم التطبيقات على الايباد.

أيضاً قامت ابل باستعارة بعض المزايا من نظام الأندرويد، وأياً كان رأيك فيما تقوم به ابل، فلا شك أنه في النهاية يؤدي إلى تحسين تجربة الاستخدام على الايفون والايباد بدون الحاجة إلى كسر حماية الجهاز “عمل الجيلبريك” وخسارة الضمان أو تعريض جهازك للخطر.