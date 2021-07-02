ثراء بدون تعب.. سيدة تجد في حسابها 50 مليار دولار

تفاجأت سيدة أمريكية ي بوجود مبلغ ضخم في رصيدها، حيث وجدت بأنّ بنك تشيس حوّل لها يوم 12 يونيو الماضي مبلغ 50 مليار دولار أمريكي.

وقال زوجها دارين جيمس الذي يعيش في مدينة لويزيانا إنّ زوجته اكتشفت وجود 50 مليار دولار أمريكي في حسابها أودعها لها بنك تشيس.

وأشار الأب إلى أنّه كان واثقاً من أنّ الأموال حولت لزوجته بالخطأ، لذلك أبلغوا إدارة البنك على الفور.

وأكدّ عدم معرفتهم لأي شخص يملك هذه الثروة الضخمة، وقال إنّهم لم يتصرفوا بالأموال، ولم يصرفوا أي شيء منها لعلمهم بأنّ المبلغ حول بالخطأ.

من جانبها قالت الزوجة إنّها شعرت بالسعادة لمدة 3 أيام، وعلّقت على الأمر بالقول من الجميل أن ترى في حسابك كل هذه الأصفار.

يذكر أنّ البنك استعاد الأموال من حساب المرأة يوم 15 يونيو الماضي واعتذر لها عن هذا الخطأ.

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