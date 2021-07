طبيب نفسي: انقطاع الكهرباء يُسبب الاكتئاب

تشهد أغلب المدن الليبية، خلال هذه الأيام، ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، انقطاع مستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة متواصلة، مما يسبب في حدوث بعض المشاكل النفسية لدى بعض المواطنين.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمد عادل الحديدى، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة المصرية، إن انقطاع التيار الكهربائي خلال اليوم أكثر من مرة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يُؤثر على الحالة النفسية للشخص، ويتسبب في حدوث نوع من أنواع الضيق والتوتر، لأن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على المهام الحياتية لكل شخص، مما يتسبب في حدوث ضغوطات بالعمل.

وأوضح الحديدى في حديث نقله موقع “اليوم السابع” المصري، أن انقطاع التيار الكهربائي يؤدى إلى عدم الإحساس بالأمان وعدم الاستقرار النفسى، لأن انقطاع الكهرباء يتسبب في الشعور بالضيق الشديد، نتيجة الشعور بالحرارة المرتفعة التي تُحدث ضغوطات نتيجة العجز عن عمل أي شيء في الحياة.

وأضاف أستاذ الطب النفسى، أن انقطاع التيار الكهربائي يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية، كالتوتر والضيق والاكتئاب، لأنها تتسبب في اضطراب النوم، وعدم الراحة الجسدية والنفسية وعدم الشعور بالاستقرار بالحياة والعمل.

وفي نفس السياق، يقول الطبيب النفسي، إن الكهرباء ليست نوعاً من الرفاهية، لكنها من المتطلبات الأساسية للحياة، وانقطاعها لفترات طويلة يتسبب في الشعور الضيق والزهق والتوتر لفترات طويلة، مما يجعل الشخص يدخل في حالة من حالات الاكتئاب، ويتسبب ذلك في فقدان الوظيفة، خاصة في بعض المهن التي يرتبط أداؤها ببعض الأجهزة التي تتعطل مع تعطل التيار الكهربي، وهو ما يؤدى تدمير الطاقة البشرية، وفق قوله.

