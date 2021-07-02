شركة Infinix تطلق تقنية شحن 160 واط لشحن الهاتف من 0 إلى 100% في 10 دقائق فقط

في الوقت الحالي تعد تقنية الشحن السريع إحدى أهم الابتكارات الحديثة في عالم الهواتف الذكية. ولحسن الحظ أن الشركات الصينية تتنافس فيما بينها من أجل تقديم قدرات شحن فائقة السرعة والتي تتخطى أحياناً 100 واط من أجل شحن هاتفك بالكامل في غضون دقائق معدودة على أصابع اليد.

ولكن يبدو أن شركة Infinix توصلت لتقنية شحن جديدة بقدرة 160 واط وبهذا الشكل هي صاحبة أسرع قدرات شحن لبطارية الهواتف الذكية في العالم. تؤكد الشركة إلى أن تقنية الشحن الجديدة قادرة على شحن بطارية الهاتف في غضون 10 دقائق فقط. مقارنة بسلسة هواتف iPhone 12 التي تشحن بقدرة 20 واط فقط أو سلسلة هواتف Galaxy S21 التي تشحن بقدرة 25 واط فهذا يعتبر إنجاز هائل في تاريخ الصناعة. هاتف OnePlus 9 Pro يشحن بقدرة 65 واط.

ولكن قبل أن نتحدث معكم عن ما هو مدى قوة شاحن إنفينيكس وما هي المدة الزمنية اللازمة له من أجل شحن بطارية الهاتف بالكامل، دعونا نلقي نظرة سريعة على كيفية عمل هذه التكنولوجيا “الشحن فائق السرعة” في أغلب الهواتف الذكية الحديثة. شاحن إنفينيكس يحتوي على خلايا بطارية 8C وهذه هي قيمة المقاومة الداخلية للبطارية والقدرة على التعامل مع تيارات الشحن والتفريغ العالية لسعات محددة.

بطارية إنفينيكس توفر مقاومة داخلية أقل بنسبة 18% مقارنة ببطارية 6C مثل تلك المستخدمة في شاحن Oppo الذي يعمل بقدرة 125 واط. بالإضافة إلى سرعة الشحن بقدرة 160 واط فإن مقبس الشحن يدعم أيضاً مواصفات USB Power Delivery و USB PD PPS حتى 100 واط.

تؤكد شركة إنفينيكس أن شاحنها الجديد قادر على شحن هاتف ببطارية سعتها 4000 ميللي أمبير بالكامل في فترة زمنية قدرها 10 دقائق فقط. وإذا حاولنا مقارنته مع شاحن شاومي صاحب الــ 120 واط فهذا يعني فرق 11 دقيقة تقريباً لأن شاحن شاومي قادر على شحن بطارية الهاتف بالكامل بسعة 4000 ميللي أمبير في فترة زمنية قدرها 21 دقيقة.

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أما بالحديث عن درجات حرارة البطارية أثناء الاعتماد على الشحن فائق السرعة فقد سجل هاتف Infinix درجة حرارة أعلى بقليل من 40C ولكن هذا كان في نهاية ذروة الشحن. في النهاية، بالتأكيد الإنجاز التي حققته شركة إنفينكس يعد إنجازاً هائلاً في عالم صناعة الهواتف الذكية.