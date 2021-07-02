أصالة نصري تستعد لإحياء حفل عيد الأضحى في أبو ظبي

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن استعدادها لإحياء حفل فني في جزيرة ياس، الواقعة في إمارة أبو ظبي الإماراتية بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت أصالة نصري، إنّ الحفلة ستقام يوم 22 يوليو الجاري، وستُقدم خلاله النجمة باقة من أغانيها التي يحبها عشاقها.

من جهةٍ أخرى أكدت اللجنة المنظمة للحفل أنّ التذاكر طُرحت منذ يوم 28 يونيو الماضي، وأنّ الحفل سيُجرى وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث سيُطلب من الأطفال فوق الـ12 عاماً امتلاك اختبار سلبي لكورونا صالح ليومين، أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على التطعيم فيشترط مرور 28 يوماً على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا، بالإضافة لإبراز الحصن، في حين سيمنع الأطفال دون الـ12 عاماً من دخول الحفل.

يُذكر أنّ النجمة السورية أطلقت مؤخراً أغنية بنحبك التي أهدتها للشعب المصري، وأغنية بنحبك من كلمات عبد الله حسن وألحان أحمد سعد.

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