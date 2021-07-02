حفاظاً على مشاعر جدتها.. صينية تُخفي وفاة والدتها لمدة 13 عاماً

أقدمت شابة صينية تُدعى “تشين جينغ”، على إخفاء حقيقة وفاة أمها عن جدتها لمدة 13 عاماً؛ حرصاً على مشاعرها.

وقالت الابنة إنّ أمها توفيت بسرطان الرئة، ولأنّها لم ترغب في إصابة جدتها بالإحباط والحزن قامت باستئجار سيدة لكي تقوم بتقليد صوت الأم الراحلة، بالإضافة لتسجيلها عشرات الرسائل الصوتية بصوت والدتها قبل وفاتها، قامت بإرسالها لجدتها بشكل متتالي لكي تبقى على ثقة بأن ابنتها حية ترزق.

وقالت جينغ إنّها حرصت على إرسال رسائل للجدة من الأم الراحلة، تنصحها من خلالها بتناول الأدوية في مواعيدها، وحماية نفسها من برودة الطقس.

وأشارت إلى أنّ جدتها شكّت في الأمر بسبب تغير صوت الأم، لكنّها نجحت بإقناعها بأنّ تغيير الصوت ناجم عن إصابة والدتها بالزكام.

يُذكر أنّ جينغ أكدت أنّها أخفت السر عن جدتها حتى وفاتها، عن عمرٍ يناهز الـ100 عام.

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