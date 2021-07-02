شاومي تُطلق حاسوباً جديداً بمواصفات مميزة

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن حاسوبٍ جديد بمواصفات تقنية رائعة، أطلقت عليهMi NoteBook Pro X15.

وسينبض بداخل هذا الحاسوب معالجات Core i7-11370H بتردد 4.8 غيغا هرتز، وCore i5-11300H بتردد 4.4 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة OLED Super Retina مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 2160*3465 بيكسل، ومُعدل سطوع 600 شمعةم تقريباً.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب 1 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4x4266 بسعة 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على بطارية تجعل الحاسوب يعمل لـ11 ساعة متواصلة، واي فاي، بلوتوث، منافذ Thunderbolt4، منفذ HDMI 2,1، منفذ USB Type-A3,2 Gen.

يُشار إلى أنّ شاومي لم تكشف عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره

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