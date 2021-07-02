طرق تساعدك على مكافحة لدغة البعوض

أكد طبيب الأمراض الجلدية “كريستوف ليبيش”، معاناة الكثير من الأشخاص من الحكة الناجمة عن لدغة البعوض.

وقال إنّ الشخص المصاب يمكنه تجنب الحكة الشديدة من خلال استخدام المراهم المثبطة للالتهابات المخصصة للدغات الحشرات، والتي تحتوي على الكورتيزول، بالإضافة لإمكانية استخدام مضادات الهيستامين التي تعمل على تخفيف متاعب الحساسية بشكلٍ كبير.

ودعا الطبيب الألماني الأشخاص المصابين بلدغات البعوض لمراجعة الطبيب في حال عانوا من مشاكل في الدورة الدموية، أو حمى، أو قشعريرة، أو صعوبات في التنفس.

وللحماية من لساعات البعوض طلب كريستوف ليبيش من الأشخاص ارتداء الملابس الطويلة في الوقت الذي ينشط فيه البعوض، بالإضافة لتشغيل الأجهزة الطاردة له، ووضع ناموسيات على الأسرّة.

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