حسام تحسين يُقرر اعتزال المسلسلات الطويلة

أعلن الفنان السوري حسام تحسين بك اعتزاله المسلسلات الطويلة، وقال إنّه سيُقدم خلال الفترة القادمة ثلاثيات، سباعيات، عشاريات فقط.

وأكد النجم السوري الذي كتب مسلسل الكندوش أنّ الجزء الثاني من العمل سيكون آخر المسلسلات الطويلة التي سيشارك فيها، وقال إنّ هذا الاعتزال جزئي وسيستمر في الظهور بالمسلسلات القصيرة.

ولم يكشف حسام تحسين بك عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، لكنّ مصادر مقربة منه أكدت أنّ الانتقادات التي طالت مسلسل الكندوش كانت من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

يُذكر أنّ الفنان السوري يقوم حالياً بتصوير عشارية عش الغراب في ريف دمشق، وعشارية عش الغراب من تأليف سامر عادلة وإخراج وليد درويش.

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