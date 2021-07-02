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حسام تحسين يُقرر اعتزال المسلسلات الطويلة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان السوري حسام تحسين بك اعتزاله المسلسلات الطويلة، وقال إنّه سيُقدم خلال الفترة القادمة ثلاثيات، سباعيات، عشاريات فقط.

وأكد النجم السوري الذي كتب مسلسل الكندوش أنّ الجزء الثاني من العمل سيكون آخر المسلسلات الطويلة التي سيشارك فيها، وقال إنّ هذا الاعتزال جزئي وسيستمر في الظهور بالمسلسلات القصيرة.

ولم يكشف حسام تحسين بك عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، لكنّ مصادر مقربة منه أكدت أنّ الانتقادات التي طالت مسلسل الكندوش كانت من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

يُذكر أنّ الفنان السوري يقوم حالياً بتصوير عشارية عش الغراب في ريف دمشق، وعشارية عش الغراب من تأليف سامر عادلة وإخراج وليد درويش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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