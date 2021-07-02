كوالكوم تُطلق رقاقة Snapdragon 888+ لهواتف الألعاب

أطلقت شركة كوالكوم الأمريكية نسخة مميزة من رقاقة Snapdragon 888 بمواصفات مميزة، تجعلها مناسبة لعشاق الألعاب، أطلقت عليه Snapdragon 888+.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الرقاقة الجديدة ستكون مشابهة لحد كبير لرقاقة Snapdragon 888، وستحتوي على ميزات جديدة تُحسّن أداء هواتف الألعاب.

وأكدت كوالكوم أنّ الرقاقة الجديدة ستُوفر سرعة تصل حتى 3 غيغا هرتز، وستُحسن مستوى الأداء بنسبة 20% وذلك بسبب الجيل السادس من محرك الذكاء الاصطناعي الموجود مع الرقاقة، والمعالج المركزي Kryo 680، ومعالج الرسوميات Adreno 660.

وستحتوي الرقاقة مودم X60 بسرعة تصل 7.5 غيغا بايت في الثانية، وستوفر سرعة اتصال كبيرة تدعم شبكات الجيل الخامس.

وأشارت الشركة الأمريكية لأنّ الرقاقة الجديدة ستظهر في البداية مع هواتف آسوس المخصصة للألعاب، وهواتف Honor Magic3.

يُذكر أنّ كوالكوم ستُوفر الرقاقة الجديدة للشركات من بداية الربع الثالث من العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية