لسبب بسيط زبون يُهدد بتفجير مطعم في أمريكا

شهدت ولاية أيوا الأمريكية حادثةً غريبة، حيث هدد رجل يُدعى روبرت غولويتسر جونيور بوضع عبوة ناسفة في أحد المطاعم المشهورة بسبب غياب الصلصة عن وجبته.

وقام الرجل البالغ من العمر 42 عاماً بتهديد عامل المطعم بالضرب، بعدما نسي وضع الصلصة في الوجبة التي قدّمها له، وهدده بتفجير المكان.

وقالت إدارة المطعم إنّها أخذت التهديد على محمل الجد، وقامت بالاتصال بالشرطة وأبلغتها به، لتقوم الشرطة على الفور باعتقال الزبون بتهمة تهديد المطعم.

وقالت الشرطة الأمريكية إنّها وجهت للزبون الذي لم تكشف هويته تهمة التهديد بتفجير المطعم، وأكدت إقرار الزبون بذنبه.

يذكر أنّ الشرطة وضعت الزبون في السجن لليلة كاملة، قبل أن تُفرج عنه في اليوم التالي بكفالة على أن يَمثل لاحقاً أمام المحكمة.

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