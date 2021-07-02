هواوي تُطلق هاتفاً جديداً يحتوي على 5 كاميرات

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ جديد يحتوي على 5 كاميرات، أطلقت عليه Huawei Nova 8i.

وسينبض هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 662 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة EMUI 11.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة، ودقة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 43000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف، الذي ستطرحه في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

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