امرأة تنجح في جمع 40 ألف دولار للرجل المسن العامل في ماكدونالدز

نشرت امرأة أمريكية مقطع فيديو لرجل سبعيني يدعى غريغوريو يعمل في الطقس الحار في تنظيف السيارات في موقف سيارات تابع لإحدى مطاعم ماكدونالدز الواقع في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

حيث كان الرجل يكافح في الطقس الحار من أجل تأمين لقمة عيشه في حين زملاؤه الأصغر سناً في مكان أفضل.

وعلّقت المرأة على الفيديو بالقول: أنا في مطعم ماكدونالدز في بلومفيلد في كونيتيكت، أخذ طلبي شاب، وقدمت لي الطعام شابة، في حين كان الرجل المسن في الخارج.

وحظي مقطع الفيديو بتعاطفٍ كبيرٍ من رواد الإنترنت، حيث تجاوز عدد مشاهداته 2.2 مليون مشاهدة.

تفاعل الناس مع المقطع دفع المرأة لعقد لإطلاق حملة لجمع التبرعات لغريغوريو على موقع Go Fund Me، وجمعت الحملة حتى الآن 40 ألف دولار سيتم منحها للرجل لكي يعيش فيها دون أن يضطر للعمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية