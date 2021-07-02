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امرأة تنجح في جمع 40 ألف دولار للرجل المسن العامل في ماكدونالدز

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت امرأة أمريكية مقطع فيديو لرجل سبعيني يدعى غريغوريو يعمل في الطقس الحار في تنظيف السيارات في موقف سيارات تابع لإحدى مطاعم ماكدونالدز الواقع في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

حيث كان الرجل يكافح في الطقس الحار من أجل تأمين لقمة عيشه في حين زملاؤه الأصغر سناً في مكان أفضل.
وعلّقت المرأة على الفيديو بالقول: أنا في مطعم ماكدونالدز في بلومفيلد في كونيتيكت، أخذ طلبي شاب، وقدمت لي الطعام شابة، في حين كان الرجل المسن في الخارج.

وحظي مقطع الفيديو بتعاطفٍ كبيرٍ من رواد الإنترنت، حيث تجاوز عدد مشاهداته 2.2 مليون مشاهدة.
تفاعل الناس مع المقطع دفع المرأة لعقد لإطلاق حملة لجمع التبرعات لغريغوريو على موقع Go Fund Me، وجمعت الحملة حتى الآن 40 ألف دولار سيتم منحها للرجل لكي يعيش فيها دون أن يضطر للعمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مروى ….. أرجوا من السلطات الليبية البث بموضوع اجلاء من يريد الخروج من ليبيا من السوريين من شباب وبنات وعائلات وتخصيص ممر انساني مفتوح من طرابلس لدول ثالثة أبرزها النرويج وكندا بأسرع وقت ممكن والإعلان عن الموضوع بكافة أنحاء ليبيا فالوضع بات لايسمح بالكثير من الضغط والإستيلاء على حقوقهم المهضومة من الحكومة السورية وميليشيات من يسمون أنفسهم ثوار أرجوا التأمين سواءا من قبل حكومة الدبيبة أو حفتر أو أي جهة أمنية والسلام *مهاجر*

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