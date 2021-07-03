Tecno تطلق هاتف جديد بمواصفات فاخرة

أزاحت شركة Tecno الصينية الستار عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات فاخرة أطلقت عليه Tecno Phantom X.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج MediaTek Heilo G95 SoC ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Hios.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة IPS LCD مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1080*2340 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 554 دولار أمريكي.

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