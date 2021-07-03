تسريب مواصفات كاميرا هاتف سامسونج المرتقب جالكسي Galaxy Z Fold 3

خلال الآونة الماضية حصلنا على العديد من التسريبات الخاصة بهواتف سامسونج القابلة للطي المرتقبة وتحديداً Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3. ولكن يبدو أننا اقتربنا جداً من موعد إطلاق هذه الهواتف.

والسبب الذي يجعلنا نعتقد ذلك أننا تمكنا من وضع أيدينا على مواصفات كاميرا هاتف Galaxy Z Fold 3 والتي يشار إليها في التسريبات على كونها مواصفات خارقة تدل على أن كاميرا الهاتف هي واحدة من أفضل الكاميرات الرقمية التي رأيناها في أي هاتف ذكي حتى هذه اللحظة.

مواصفات كاميرا Galaxy Z Fold 3

التسريبات تشير إلى أن الهاتف سوف يحتوي على وحدة كاميرا ثلاثية من الخلف، هذه المستشعرات الثلاث تعمل بدقة 12 ميجابكسل، تماماً مثل سابقه Galaxy Z Fold 2. ولكن لماذا يعتقد البعض أنها ستكون وحدة كاميرا استثنائية خاصة وأنها مجرد إعادة تصميم لكاميرا مصنوعة من قبل فهذا هو ما لم نحصل على إجابة شافية بخصوصه. من المتوقع أن تكون هذه المستشعرات قادرة على التقاط صور واسعة النطاق مع تقريب بصري احترافي وبالتأكيد ستكون داعمة لمزايا التثبيت مثل OIS و PDAF.

ولكن الشيء الذي نحن واثقين منه أنه لو كانت هذه المستشعرات الثلاث بدقة 12 ميجابكسل كما تشير التسريبات، فهذا يعني أن هاتف Galaxy Z Fold 3 لن يكون قادراً على التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K. حيث من الطبيعي أن دقة 8K تلتزم وجود مستشعر على الأقل بدقة 33 ميجابكسل. على كل حال هي ليست مشكلة للعديد من المستخدمين، ولكن من النظر إليها من وجهة نظر أخرى فهي تعد مشكلة حقيقية بالنسبة لإحدى هواتف سامسونج الرائدة.

أيضاً تشير الشائعات إلى وجود مستشعر تحت الشاشة بدقة 16 ميجابكسل ومكان تواجده أسفل الشاشة القابلة للطي بالضبط. وبالتأكيد هذا المستشعر سيكون كافياً من أجل التقاط صور ومقاطع سيلفي احترافية وعالية الجودة. وسيكون هذا هو أول هاتف من سامسونج يحتوي على كاميرا أسفل الشاشة.

وحسب التسريب فسيكون هناك مستشعر في مقدمة الهاتف بدقة 10 ميجابكسل. في النهاية تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على ذاكرة تخزين حجمها 512 جيجابايت. الشاشة ستكون قياس 7.55 بوصة وبطارية سعتها 4275 ميللي أمبير ومعالج من كوالكم Snapdragon 888 SoC.