قصة كاميرون هيرن… تعرف على قضية المجرم الوسيم الذي حكم عليه بالسجن ٢٤ سنه

في حادثة أثارت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع “تيك توك”، تم الحكم على الشاب العشريني بالسجن 24 عاماً بعد تسببه بوفاة أم وطفلتها.

تفاعل وحزن لدى الشباب من الجنسين بعد تبادل فيديو يظهر بكاء كاميرون هيرين Cameron Herrin بعد النطق بالحكم عليه بالسجن بعد ان قام بالتسبب بوفاة ام وطفلتها.

وتفصيلاً، قام الشاب كاميرون هيرين البالغ من العمر 21 عاماً، بالتسبب في وفاة أم تبلغ من العمر 24 عاماً وطفلتها البالغة من العمر عاماً واحداً، أثناء قيادة مركته ومشاركته في سباق سيارات، حيث كان السبب الرئيسي في الحادث السرعة الزائدة، وعلى إثر ذلك تم الحكم على الشاب بالسجن 24 عاماً بعد اعترافه بارتكاب الحادث.

رده فعل هيرين البالغ من عمر ٢١ سنه لحظه سماع الحكم وسجنه لمدة ٢٤ سنه بسبب حادث ادى إلى مصرع ام شابه عمرها ٢٤ عاما وطفلتها الرضيعه ذات العام الواحد” هيرين اعترف بتسببه في مصرع الضحيتين نتيجه لمشاركته في سباق الشوارع “تشوفون يستحق مده الحكم هذي رغم اعترافه بجريمته وتسليم نفسه؟.

فتاة تعلق على الحكم بالسجن 24 عام على قاتـ-ل أم وطفلها: "يجنن حرام ينسجن!" pic.twitter.com/2NowFAH7d4 — Trends (@TrendPase) July 1, 2021

من جهة اخرى كانت هناك ايضاً ردود موافقه على القرار الحكيم مطالبين بإنزال اشد العقاب على الشاب هيرين بعد ان تسبب في وفاة ام وإبنتها.

Cameron Herrin شاب امريكي عمره 21 سنه كان داخل ( سباق شوارع غير نظامي )

وهو في السباق صدم ام وطفلتها كانوا يقطعون الشارع توفت الأم وبنتها" الأم عمرها 24 سنه وطفلتها عام💔

حكموا عليه امس بالسجن 24 سنه"#المجرم_الوسيم 💦 انا اشوف الاعدام افضل حق هيك اشكال علشان يصير عبره pic.twitter.com/9cVWdfce3G — مستشار اعلامي وليد العمودي (@WaleedAlshmmari) July 2, 2021

حوادث مميته

وتتسبب السرعة في القيادة العديد من الحوادث المميتة وهو ماحدث اثناء قيام الشاب هيرين بالسباق مع خويه في احدى الشوارع والذي تسببت السرعة إلى مقتل شابة وإبنتها.

وتم إقرار المحكمة بالسجن على الشاب ذو 21 من العمر بـ 24 سنه بعد إعترافه بالحادث وكذلك ثبوت الحادث عليه.

حادث كاميرون هيرن

والجدير ذكره أن الشاب “كاميرون هيرين”، تسبب في وفاة امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً ورضيعتها التي لم تتجاوز العام الواحد، بسبب تهوره خلال قيادة سيارته، حيث كان كاميرون قد دخل في منافسة مع صديقه للسباق في السيارات، ليصطدم بالفتاة وابنتها ويتسبب بموتهما.

وقام كاميرون حينها بتسليم نفسه للسلطات الأمريكية على الفور والاعتراف بذنبه، وبعد مرور 3 سنوات على الحادثة صدر الحكم منذ ما يقارب العام بالسجن على الشاب الذي لُقب بـ “المجرم الوسيم” في الوطن العربي لمدة 24 عامًا، في حكم اعتبر صادماً إلى حدٍ ما.

المصدر/ متابعات