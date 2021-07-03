تحديث iOS 15 – ما الجديد في تطبيق الصور Photos ؟

تطبيق الصور في الايفون والايباد مع تحديث iOS 15 و iPadOS 15 من التطبيقات التي أولتها ابل اهتماماً خاصاً ظهر أثره في إضافة العديد من المزايا والخيارات والخصائص الجديدة التي سوف نستعرضها معاً في هذا المقال.

الذكريات Memories في تطبيق الصور

قسم الذكريات Memories في تطبيق الصور تم تجديده بالكامل حتى يسمح لك باستعادة اللحظات المميزة بالصور التي التقطتها.

قسم الذكريات بات الآن يحنل شكلاً جديداً في هيئة كروت متحركة وعناوين متغيرة والمثير من التأثيرات الحركية والتنقلات لتعطي أجواء سينيمائية أكثر داخل الذكريات.

الذكريات يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من أجل اختيار الصور ومقاطع الفيديو المناسبة وإضافة تعديلات اللون عليها. يستطيع الآن تطبيق الصور التعرف على مناسبات وأنواع مختلفة من الذكريات مع اختيار الأسلوب المناسب لعرضها ومقاطع الموسيقى المصاحبة لها.

عند تشغيل ذكرى معينة من تطبيق الصور، سيكون هناك واجهة تفاعلية تتيح لك الإيقاف، إعادة التشغيل، الانتقال للصورة التالية، تعديل الاغنية أو المقطع الموسيقي، إضافة وإزالة الصور، وغير ذلك.

بعد الانتهاء من استعراض ذكرى ما، هناك ميزة Watch Next والتي سوف تقترح عليك مشاهدة ذكريات أخرى مرتبطة بما شاهدته.

دمج موسيقى ابل

في تطبيق الصور هناك تكامل مع تطبيق الموسيقى Apple Music بحيث يمكن للمشتركين اختيار أي أغنية أو مقطع موسيقى من Apple Music لإضافته للذكريات.

أيضاً ميزة الذكريات في تطبيق الصور Photos سوف تختار تلقائياً – أو يدوياً – الأغنية المناسبة للذكرى مثلاً قد تقوم باختيار أغنية مشهورة في توقيت التقاط الصورة.

ميزة النص الحي Live Text

ميزة النص الحي Live Text هي ببساطة خاصية جديدة في تطبيق الكاميرا والصور مهمتها الرئيسية التعرف على النصوص في المشهد أو الصورة.

كذلك يمكن التعرف على نوع النص سواء كان رقم هاتف أو عنوان ما على الخريطة أو بريد إلكتروني كذلك إمكانية نسخ النص لترجمته أو التعامل معه بأي طريقة تريد.

ميزة Visual Lookup

ميزة Visual Lookup تتيح التعرف على الأشياء في الصور وعبر الكاميرا والبحث عنها عبر الإنترنت سواء أكانت زهور، معلم سياحي، منتج، كتاب، وأي شيء.

عند استعراض صورة ما في تطبيق الصور ووجدت أيقونة حرف الـ i ومعها نجمة صغيرة هذا يعني أنه بالإمكان البحث عن محتواها عبر الإنترنت من خلال ميزة Visual Lookup.

استعراض بيانات الصورة وتعديلها

من خلال تطبيق الصور يمكن استعراض بيانات الصورة او الـ Metadata التي تحتوي على اسم الكاميرا وتوقيت التقاط الصورة وسرعة الغالق وغيرها مع إمكانية تعديل تلك البيانات وإضافة تعليق “Caption” على الصورة.

مزايا أخرى ..

يضم تطبيق الصور في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 بعض الخيارات الأخرى الجديدة مثل: