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النجم الفرنسي آلان ديلون يرغب بالعودة للسينما مجدداً

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى نجم السينما الفرنسية آلان ديلون رغبته بالعودة للسينما من جديد، وتصوير فيلم قد يكون آخر الأفلام التي يشارك فيها في حياته.
وقال الممثل البالغ من العمر 85 عاماً في لقاءٍ تلفزيوني بأنّه يتمنى العودة للشاشة من جديد، وتصوير فيلم جديد يختتم به مسيرته مع أحد المخرجين البارزين مثل المخرجة ليزا أزويلوس التي أخرت فيمله عن داليدا.
وكانت ابنة المخرج قد أكدّت إصابة والدها في العام 2019 بجلطة دماغية أجبرته على الابتعاد عن السينما في العالم الماضيين.
وكان فيلم التشابه الكامل الذي صدر في العام 2019 آخر الأفلام التي شارك فيها الممثل الفرنسي المشهور.
يذكر أن آلا ديلون قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 90 فيلماً نذكر منها روكو وأخواته، طهران 43، استركس في الدورة الأولمبية، ساموراي، وزورو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اسبانيا وفرنسا هم دول
    راس الخنزير
    وايطاليا وصربيا والبوسنة هم اقدام الخنزير
    وألمانيا واوكرانيا هي بطن الخنزير
    – اوروبا هي خريطة الخنزير .!!!

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