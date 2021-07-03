النجم الفرنسي آلان ديلون يرغب بالعودة للسينما مجدداً

أبدى نجم السينما الفرنسية آلان ديلون رغبته بالعودة للسينما من جديد، وتصوير فيلم قد يكون آخر الأفلام التي يشارك فيها في حياته.

وقال الممثل البالغ من العمر 85 عاماً في لقاءٍ تلفزيوني بأنّه يتمنى العودة للشاشة من جديد، وتصوير فيلم جديد يختتم به مسيرته مع أحد المخرجين البارزين مثل المخرجة ليزا أزويلوس التي أخرت فيمله عن داليدا.

وكانت ابنة المخرج قد أكدّت إصابة والدها في العام 2019 بجلطة دماغية أجبرته على الابتعاد عن السينما في العالم الماضيين.

وكان فيلم التشابه الكامل الذي صدر في العام 2019 آخر الأفلام التي شارك فيها الممثل الفرنسي المشهور.

يذكر أن آلا ديلون قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 90 فيلماً نذكر منها روكو وأخواته، طهران 43، استركس في الدورة الأولمبية، ساموراي، وزورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية