حاسوب روسي بذاكرة 1 تيرا بايت بمعالج Intel Core i5

كشفت شركة 3Logic Group الروسية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Graviton N15I-K2.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5 من الجيل الثامن، ولوحة أم من إنتاج الشركة الروسية، ونظام تشغيل Windows 10، بالإضافة لأنظمة تشغيل محلية ك Astra، وAstra Linux.

وزودت الشركة الروسية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض Full HD.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 1 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات، واي فاي، بلوتوث، منافذ USB، ومنافذ HDMI.

يذكر أنّ الشركة الروسية لم تكشف عن سعر الحاسوب لأنّها قررت استخدامه حالياً في المؤسسات الحكومية والتجارية الروسية فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية