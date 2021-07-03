“ضيف ثقيل” يتسلل إلى شرفة منزل ويُرعب السكان

تفاجأ سكان أحد منازل بلدة هاباراناغاما الواقعة في مقاطعة أنورادبورا وسط سريلانكا بتسلل تمساح لشرفة منزلهم.

حيث وجد سكان المنزل يوم 27 يونيو الماضي تمساحاً دخل لشرفة المنزل في حدود الساعة ال5 صباحاً.

وعلى الفور قامت العائلة بإبلاغ مسؤولي الحياة البرية الذين قدموا إلى المنزل بهدف إمساك التمساح الذي أصبح غاضباً بعد تجمع الناس حوله.

وبعد 5 ساعات من محاصرة التمساح تمكن مسؤولو الحياة البرية من السيطرة على التمساح الذي كان يدور بعنف حول نفسه، حيث قاموا بتغطية عينيه بقطعة قماش، وربطوه ونقلوه إلى شاحنة.

يذكر أن مسؤولو الحياة البرية قاموا بنقل التمساح إلى حديقة حيوان مينيريا، وقالوا إنّ التمساح دخل المناطق السكنية لأنّه كان جائعاً ويبحث عن الطعام.

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