كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابة الفنانة المصرية ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، وقال في برنامجه آخر النهار، إنّ الفنانة ليلى طاهر اعتذرت عن الظهور معه في حلقة الجمعة بسبب إصابتها بالفيروس السريع الانتشار.

وأكدّ محمود سعد استقرار الحالة الصحية لليلى طاهر، وتمنى الشفاء العاجل لها، وطلب من متابعي البرنامج الدعاء لها.

وتعدّ الفنانة المصرية إحدى أهم النجمات في الوسط الفني المصري، وتميزت بمعاصرتها لجيلين متميزين، حيث قالت في لقاءٍ سابق: عاصرت جيلين من العظماء ونجحنا لعدم ادعاء أحد بأنّه الرقم 1.

يذكر أنّ الفنانة المصرية قدمت خلال مسيرتها الفنية عدد كبير من الأعمال الرائعة نذكر منها أبو حديد، زمان يا حب، قطة على نار، القاهرة في الليل، عائلة الأستاذ شلش، فوازير عمو فؤاد، القضاء في الإسلام، وغيرها من الأعمال الرائعة.

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