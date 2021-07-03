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شركة هندية تؤكد فعالية لقاح كوفاكسين ضد كورونا

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت شركة بهارات بيوتك المصنعة الهندية للقاح كوفاكسين فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 93.4%.

وأوضحت بأن تجارب المرحلة الثالثة أظهرت فعاليته ضد الحالات الشديدة من فيروس كورونا، وبأنّه قادر على الوقاية من سلالة دلتا المتحورة بنسبة 62.5%، وعلاج الأشخاص المصابين بها بنسبة 77.8%.

وأكدّت الشركة الهندية بأنّها تستعد مع شريكتها في إنتاج اللقاح لتقديم طلب للحصول على موافقة كاملة لاستخدام اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أثبتت التجارب فعاليته.

يذكر أنّ الهند يعد من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، حيث سجل البلد الآسيوي الكبير أكثر من 30 مليون إصابة بكورونا توفي منهم أكثر من 400 ألف شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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