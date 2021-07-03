شركة هندية تؤكد فعالية لقاح كوفاكسين ضد كورونا

أكدّت شركة بهارات بيوتك المصنعة الهندية للقاح كوفاكسين فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 93.4%.

وأوضحت بأن تجارب المرحلة الثالثة أظهرت فعاليته ضد الحالات الشديدة من فيروس كورونا، وبأنّه قادر على الوقاية من سلالة دلتا المتحورة بنسبة 62.5%، وعلاج الأشخاص المصابين بها بنسبة 77.8%.

وأكدّت الشركة الهندية بأنّها تستعد مع شريكتها في إنتاج اللقاح لتقديم طلب للحصول على موافقة كاملة لاستخدام اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أثبتت التجارب فعاليته.

يذكر أنّ الهند يعد من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، حيث سجل البلد الآسيوي الكبير أكثر من 30 مليون إصابة بكورونا توفي منهم أكثر من 400 ألف شخص.

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