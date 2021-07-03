جديد إنستغرام.. ميزة توفر لصناع المحتوى دخلا إضافيا

واصلت شركة فيسبوك الأمريكية عادتها في نسخ الميزات التي تطلقها المنصات الأخرى، حيث أكدّت مصادر مقربة من الشركة استعدادها لإطلاق ميزة Exclusive Story في على تطبيق انستغرام.

وستتيح الميزة الجديدة المجال لصناع المحتوى إنشاء قصص حصرية وعرضها للمشتركين في الخدمة فقط، وحجبها عن المتابعين غير المشتركين.

وأشارت فيسبوك إلى أنّ رسالة بعنوان للأعضاء فقط ستظهر في حال قام أحد المستخدمين الغير مشتركين بالخدمة بفتح القصة.

وبررت الشركة إطلاق هذه الميزة برغبتها في جعل صناع المحتوى يركزون على إنشاء محتوى مميز للمنصة، وذلك من خلال توفير دخل إضافي لهم.

يذكر أنّ فيسبوك تسعى من خلال هذه الميزات جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين لمنصاتها، وتوفير مصادر دخل مميزة لصناع المحتوى.

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