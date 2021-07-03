LG تطلق سماعة لاسلكية بعمر شحن طويل

أزاحت شركة LG الكورية الجنوبية الستار عن سماعة لاسلكية جديدة بعمر شحن طويل وتدعم إلغاء الضوضاء النشطة أطلق عليها LG Tone Free DFP8W.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك ديناميكي بحجم 8مم، وستحتوي على 3 ميكرفونات اثنان منهما للمكالمات، والثالث لدعم خاصية إلغاء الضوضاء.

وستدعم السماعة الجديدة تقنية البلوتوث 5.2، والاتصال ب5 أجهزة، ودعم تقنية Google Fast للاقتران السريع، ومعايير Windows Swift.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ السماعة الجديدة ستدعم تشفير apt-X و AAC و SBC، ومعايير IPX4.

وستحتوي السماعة على بطارية تعمل لمدة 6 ساعات في حال تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، و10 ساعات في حال تم إيقاف هذه الميزة، بالإضافة لحافظة تجعل السماعة تعمل لمدة 14 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، ويوم كامل بدونها.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفر السماعة بألوان الأبيض، الأسود، والذهبي، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر 180 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية