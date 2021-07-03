“مشهد مذهل”.. دائرة نار تشتعل في المحيط

شهدت مواقع الإنترنت انتشار صور ومقاطع فيديو للنار التي كانت مندلعة في المحيط الأطلنطي، وتحديداً بالمنطقة الواقعة بالقرب من شبه جزيرة يوكاتان.

حيث شهدت المنطقة حريقاً تسبب به تسرب للغاز من خط أنابيب قريب من شبه الجزيرة، الأمر الذي جعل سطح المحيط يبدو وكأنّه يغلي بلهب برتقالي يخرج من تحت الماء.

وقالت شبكة بيميكس التابعة للحكومة المكسيكية، إنّهم اكتشفوا تسرباً بأحد الخطوط، وإنّهم قاموا على الفور بإغلاق صمامات الربط في خط الأنابيب قبل أن يبدؤوا بإخماد الحريق.

وأكدت الشركة أنّ الحريق استمر من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الـ10 صباحاً، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في إخماده.

يُذكر أنّ رواد مواقع الإنترنت تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات حول الصور، حيث وصفوا النيران المتدفقة من المحيط بعين النار.

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