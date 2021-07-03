جنوب أفريقيا تُواجه كورونا بلقاح كورونافاك وبشروط محددة

سمحت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا باستخدام لقاح كورونافاك، الذي تُنتجه شركة سينوفاك الصينية لمواجهة فيروس كورونا.

ووضعت السلطات الصحية عدة شروط للسماح باستيراد هذا اللقاح، أهمها أنّ تقدم الشركة المستوردة له النتائج النهائية للتجارب السريرية الجارية حالياً، بالإضافة لتقديم التحديثات الدورية التي تؤكد سلامة اللقاح، والمعلومات التي تضعها الشركة المصنعة عنه.

وقالت إنّ شركة كورانتو فارما المسؤولة عن استيراد اللقاح قدّمت بيانات خاصة في الفترة ما بين 22 مارس و22 يونيو الماضيين، أكدت من خلالها فعالية اللقاح، وبناءً على هذه البيانات تم السماح باستخدام هذا اللقاح في مواجهة الفيروس السريع الانتشار.

يشار إلى أنّ جنوب أفريقيا تُعد أكثر الدول الأفريقية تضرراً من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من مليوني حالة إصابة توفي منهم أكثر من 60 ألف شخص.

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