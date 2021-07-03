تطبيق واتس اب – هل يتيح إرسال مقاطع الفيديو بالجودة الكاملة قريباً؟

تطبيق واتس اب من تطبيقات المحادثة الفورية المميزة وهو التطبيق الأشهر من بين كافة التطبيقات الأخرى لكنه رغم ذلك لا يخلو من عيوب ومنها عدم القدرة على إرسال مقاطع الفيديو بجودة عالية.

حالياً عند إرسال مقطع فيديو يتم تلقائياً ضغطه بهدف إرساله بشكل سريع لكن ذلك يأتي على حساب جودة الفيديو التي يتم خفضها بشكل كبير.

واتس اب لديه غوارزميات تقوم بتحديد سرعة اتصالك بالإنترنت بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى لتحديد جودة الفيديو لكن تلك الميزة أقل من المستوى المطلوب.

وفقاً لموقع WABetaInfo فإن مستخدمو واتس اب سوف يكونون قادرين على اختيار جودة الفيديو بشكل يدوي قبل إرساله إلى الطرف الآخر.

هذه الميزة الجديدة تم اكتشافها في النسخة التجريبية الخاصة بنظام الأندرويد ومن المنتظر أن تتوفر نفس الميزة في الايفون كذلك.

وفقاً للقطات الشاشة المنشورة، فسيكون هناك عدة خيارات مختلفة لجودات الفيديو:

تلقائي Auto : سيقوم واتس اب باختيار أفضل خوارزمية من أجل ضغط الفيديو الذي تود إرساله.

سيقوم واتس اب باختيار أفضل خوارزمية من أجل ضغط الفيديو الذي تود إرساله. أفضل جودة Best Quality : سيقوم واتس اب بإرسال الفيديو بأفضل جودة ممكنة.

سيقوم واتس اب بإرسال الفيديو بأفضل جودة ممكنة. توفير الطاقة Data Saver : سيتم ضغط الفيديو كثيراً لاستهلاك أقل قدر ممكن من البيانات (أقل جودة للفيديو).

يتم تحديد الخيارات من إعدادات التطبيق بالضغط على التخزين والبيانات Storage and Data ثم اختيار جودة رفع الفيديو Video Upload Quality.

هذه الميزة مفيدة للغاية إذا كنت تود إرسال فيديو بجودته الكاملة دون أي اعتبارات أخرى، مع العلم أن ذلك سيأخذ وقت أطول للإرسال واستهلاك أكبر للبيانات.