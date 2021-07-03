“إليسا” تصل إلى رقم خيالي في يوتيوب

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها؛ بوصولها للمليار الأولى على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وقالت ملكة الإحساس في تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر: “رغم أنّ القسم الأكبر من أرشيفي الغنائي على قناة روتانا، إلّا أنني سعيدة بالمليار الأولى على قناتي في يوتيوب”.

وشكرت النجمة اللبنانية جمهورها، وعبّرت عن فخرها بهم، ودعتهم لمتابعة القناة بشكلٍ مستمر لمتابعة أعمالها الجديدة.

وكانت النجمة اللبنانية قد هاجمت قبل فترة المسؤولين في لبنان، الذين ساهموا في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بشكلٍ كبير.

يُذكر أنّ ملكة الإحساس أحيت في نهاية شهر يونيو الماضي حفلاً فنياً ناجحاً في مدينة أربيل العراقية، حضره عدد كبير من جمهورها في العراق.

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