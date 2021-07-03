هاتف جديد من سامسونغ يدعم شبكات 4G

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن هاتف جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Galaxy A22 4G.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Helio G80 الحديث والسريع، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذا الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، ومُعدّل سطوع 600 نيت، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستُوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود والأخضر الفاتح، وستُطلقه في الأسواق بسعر يصل إلى 248 دولارا أمريكيا.

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