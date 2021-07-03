“واتسآب” يستعد لاختبار الميزة المنتظرة

تستعد شركة فيس بوك الأمريكية لإضافة ميزة جديدة لتطبيق واتسآب، تتيح للمستخدمين المجال لاختيار جودة الفيديو بشكلٍ يدوي.

وستكون الميزة الجديدة قيد الاختبار في الإصدار التجريبي WhatsApp 2.21.14.6 لنظام أندرويد.

حيث سيتيح التطبيق اختيار جودة مقاطع الفيديو بشكلٍ يدوي قبل إرسالها للشخص الآخر.

وستوفر الميزة الجديدة للمستخدمين 3 خيارات، الأول سيكون تلقائياً، حيث يقوم واتسآب بكشف أفضل خوارزمية موجودة لضغط مقاطع الفيديو المحددة من قبل المستخدم، أما الخيار الثاني فسيكون أفضل جودة وسيعمد إلى تحميل الفيديو وإرساله للآخرين بأفضل جودة ممكنة.

أما الخيار الثالث والأخير فسيكون موفر البيانات، حيث سيقوم التطبيق بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها وذلك من أجل توفير البيانات.

يُذكر أنّ هذه الميزة ستكون خلال الفترة القادمة قيد التجريب، على أن تُطلقها الشركة لجميع المستخدمين في حال نجاحها في الاختبارات.

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