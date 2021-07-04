مشاكل مزعجة في iOS 14 تم إصلاحها في تحديث iOS 15 الجديد!

تحديث iOS 15 يحتوي على العديد من المزايا الكبرى التي تحدثنا عنها في وقت سابق لكن كثير من المستخدمين قد لا يهمهم إضافة مزايا جديدة بقدر ما يهمهم إصلاح المشاكل الحالية التي قد تسبب لهم إزعاجاً أو تجعل تجربة الاستخدام دون المستوى المطلوب، تحديث iOS 15 الجديد أصلح العديد من تلك المشكلات.

فيس تايم لم يعد مقتصراً على أجهزة ابل

مع انتشار وباء فيروس كورونا عالمياً العام الماضي وتطبيق إجراءات الغلق العام والعمل من المنزل، زاد الإقبال على تطبيقات محادثات الفيديو مثل زووم Zoom و سكايب Skype وفيسبوك ماسنجر وغيرها.

ابل هذا العام قررت إضافة المزيد من المزايا لتطبيق محادثات الفيديو الخاص بها فيس تايم FaceTime وكان من أهمها دعم إجراء المكالمات من خلال هواتف الأندرويد وأجهزة الحاسوب المكتبي، من خلال رابط انضمام للمحادثة حيث تُجرى المكالمة عبر المتصفح. (كيفية إجراء محادثة فيس تايم على الأندرويد و ويندوز).

خيار التحضير لبيع الايفون

هناك خيار جديد يتيح لك محو كافة البيانات وإزالة حساب ابل من الايفون قبل بيعه، هذا أمر مهم بالنسبة للبائع والمشتري.

البائع حتى يمحو كل أثر له من الجهاز، والمشتري الذي لا يريد وجود نفس حساب ابل الأصلي على الجهاز. الخيار الجديد باسم التحضير لأيفون جديد Prepare For new iPhone ضمن خيارات إعادة ضبط الجهاز.

خلفيات متصفح سفاري

متصفح سفاري بالإمكان تخصيصه وإضافة خلفية له تكون موجودة عند استعراض الإعدادات أو التبويبات المفتوحة في المتصفح بشكل يشبه الوضع على أجهزة ماك. تخصيص المتصفح لم يكن خياراً متاحاً قبل ذلك.

سيري بدون إنترنت

الآن بالإمكان الاعتماد على سيري للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات وأداء المهام الأساسية المختلفة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. لم يكن ذلك متاحاً قبل ذلك.

إظهار الموقع حتى في حالة إطفاء الجهاز

واحدة من المزايا المهمة في تحديث iOS 15 هو إمكانية تتبع موقع الايفون حتى وإن كان الجهاز مقفلاً لأنه فعلياً لا يتم إيقاف التشغيل بل يتم إدخال الايفون في وضع حفظ الطاقة. وهذا يتيح لك تتبع موقع الايفون الضائع أو المسروق من خلال خدمة Find My من ابل.