أحدث هواتف الفئة الاقتصادية من سامسونج جالكسي A22 يضرب الأسواق الهندية بسعر مذهل

بعد أن ظهر لأول مرة هاتف سامسونج الجديد الخاص بالفئة الاقتصادية جالكسي Galaxy A22 بالأسواق الأوروبية وأمريكا في أوائل شهر يونيو الماضي، فلقد أصبح الآن متاح أيضاً للشراء في الهند.

بالتأكيد سامسونج لديها العديد من الهواتف المميزة الخاصة بمستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية، ولكن بصدق، هاتف جالكسي A22 يعتبر هاتف مميز لكونه يتمتع بالعديد من اللمسات الجمالية التي تجعله يستحق الاقتناء. يحتوي الهاتف على كاميرا رباعية في الخلف شبيهة مع هاتف جالكسي A32. وعلى الرغم أن سعر الهاتف مناسب جداً إلا أنه يتمتع بشاشة مذهلة أموليد AMOLED قياس 6.4 بوصة بدقة HD+ وتعمل بمعدل تحديث 90Hz.

على صعيد الأداء فالهاتف يحتوي على شريحة معالجة طراز MediaTek Helio G80 ونتحدث هنا عن النسخة التي لا تدعم سوى اتصال 4G. ولكن الهاتف يتمتع بذاكرة وصول عشوائي حجمها 6 جيجارام مما يجعله هاتف رائع للاقتناء من أجل الأعوام القادمة بكل تأكيد. ولكن هذا ليس كل شيء، يحتوي الهاتف على سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك سعة التخزين قابلة للتوسعة الإضافية من خلال فتحة لقارئ بطاقات ذاكرة MicroSD. من ناحية عمر التشغيل فالهاتف يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميللي أمبير مع شاحن بقوة 15 واط.

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بالعودة مرة أخرى إلى وحدة التصوير فسنجد الكاميرا الرباعية تمتلك مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مع ميزة التثبيت التلقائي OIS وكاميرا العرض الواسع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعران إضافيان بدقة 2 ميجابكسل من أجل التقريب وعدسة الماكرو المخصصة. يمتلك الهاتف مستشعر لبصمة الإصبع على الجانب الأيمن ويوجد دعم WiFi 5 و NFC ومقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم.

على الرغم من تشابه الهاتف بالضبط مع نفس إمكانيات جالكسي F22 إلا أن الفرق الوحيد هنا أن الهاتف الثاني يحتوي على بطارية سعتها 6000 ميللي أمبير، لذا من المتوقع أنه يكون أغلى قليلاً من سعر هاتف جالكسي A22.

يتوفر هاتف جالكسي A22 بلونين فقط حتى الآن وهما الأسود والنعناعي ويباع بسعر 248 دولار أمريكي على أمازون الهند. وهو في الواقع سعر أفضل بفارق ملحوظ عن قيمة البيع على أمازون أمريكا وأوروبا. بالطبع هناك منافسين أقوياء جداً لهاتف جالكسي A22 وخاصة Poco X3 الذي يمتاز بشاشة عرض مذهلة بمعدل تحديث 120Hz وبطارية أكبر. ناهيك عن وجود ريدمي نوت 9 برو الذي يتمتع بمستشعر رئيسي للكاميرا بدقة 64 ميجابكسل.