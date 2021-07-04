أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ102.. وتكشف سر صحتها

كشفت الأمريكية آني ماي بيلين التي احتفلت في يونيو الماضي بعيد ميلادها ال102، سر تمتعها بالصحة رغم تقدمها بالسن.

وقالت المرأة المسنة التي تعيش في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية إنّ سر صحتها يعود لسبب بسيط هو عدم التدخل بالآخرين وبشؤون حياتهم.

وأشارت المرأة الأمريكية لأنّها تفكر في أمورها فقط، ولا تتدخل في شؤون الآخرين إلّا عند الضرورة وبطلبٍ منهم.

وأوضحت بأنّها تفضل البقاء في المنزل وقراءة الكتب خاصةً الكتاب المقدس على أن تجلس مع الآخرين وتتحدث معهم.

وقالت آني إنّ والدتها هي من علمتها هذه العادة، وطلبت منها الاهتمام بنفسها فقط، وأشارت لأنّ هذه العادة بالإضافة إلى إيمانها كانا من الأسباب التي ساهمت في الحفاظ على صحتها رغم تقدمها في السن.

وأكدّت آني بأنّها تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، وتحرص على أداء واجباتها الدينية وتصفيف شعرها، وقالت إنّها لا تفتقد أي شيء سوى العمل

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