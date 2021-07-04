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بعصير البرتقال.. حيلة لجعل نتيجة فحص كورونا إيجابية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجأ عدد من الطلاب البريطانيين لاستخدام الحيلة من أجل الحصول على نتيجة إيجابية لفحص كورونا تمنحهم إجازة لمدة أسبوعين من المدرسة.

فبعد أن سلمت المدارس للطلاب أدوات اختبار فيروس كورونا ليقوموا بأخذ العينة بأنفسهم قام بعض الطلاب بتزوير عينة الاختبار.

حيث قام الطلاب بوضع عصير البرتقال على أداة الاختبار لتعطي نتيجة إيجابية، وقالوا إنّ حموضة الموجودة في عصير البرتقال هي من تساهم في إعطاء هذه النتيجة.

وقال أحد المدرسين إنّ الطلاب اعترفوا له بهذا الأمر، وبأنّهم قاموا بهذه الحيلة بهدف الحصول على عطلة لمدة 14 يوماً.

يذكر أنّ تصرف الطلاب حظي بانتقادات كبيرة، لأنّ النتيجة الإيجابية لا تؤثر على الطلاب وحسب، بل على محيطهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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