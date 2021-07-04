عامر خان يعلن انفصاله عن زوجته

أصدر الفنان الهندي عامر خان والمخرجة كيران راو بياناً مشتركاً أعلنا من خلاله انفصالهما بعد زواجٍ دام لمدة 15 عاماً.

وأكدّ الزوجان في بيانهما بأنّهما اتفقا على الانفصال لأسباب شخصية، والاستمرار بتربية ابنهما، بالإضافة للاستمرار في العمل معاً.

وأشار الزوجان لأنّهما عاشا معاً العديد من اللحظات السعيدة التي لا تنسى، وبأنّ علاقتهما نمت بثقة واحترامٍ كبيرين، وأكدا انفصالهما كزوج وزوجة واستمرارهما كعائلة واحدة.

وكان نجم بولييود قد التقى بزوجته كيران راو في العام 2001 أثناء تصويره أحد الأفلام، حيث كانت تعمل مساعدة للمخرج، قبل أن يعلنها في ديسمبر 2005 زواجهما بشكلٍ رسمي.

يذكر أنّ عامر خان قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها من كارثة إلى كارثة، اسكلي مومباي، دووم، سفاحين الهند، نجم سري، دانجال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية