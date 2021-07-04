كارمن لبس تعلن غيابها عن الجزء الثاني من مقابلة مع السيد آدم

أكدّت الفنانة اللبنانية كارمن لبس غيابها عن الجزء الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم الذي انتهى تصويره قبل مدّة.

وكشفت النجمة اللبنانية في منشورٍ نشرته في حسابها الرسمي في موقع فيس بوك عن الأسباب التي أدّت لغيابها، وقالت إنّ الظروف التي مرّت بها جعلتها غير قادرة على التنسيق بين العمل وأعمالها الأخرى.

وأشارت إلى أنّها حاولت مع المخرج فادي سليم لإيجاد طريقة تساعدها على تصوير مشاهدها في العمل دون جدوى.

وتمنت في ختام منشورها التوفيق لكادر العمل، ودعت المتابعين لمتابعة الجزء الثاني من المسلسل البوليسي المميز.

يذكر أنّ كارمن لبس ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية رسمية في مسلسل 2020، الذي لعبه بطولته الفنان السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم، وحقق نجاحاً كبيراً.

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