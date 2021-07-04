كل ما عليك معرفته عن سرطان المثانة

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية خطورة مرض سرطان المثانة، وأهمية الاكتشاف المبكر للمرض في علاجه.

وقالت الرابطة إنّ هناك عوامل عديدة تؤدي للإصابة بهذا المرض أبرزها التدخين، التعرض لمواد ضارة كالزرنيخ، التقدم في العمر، التهابات المثانة المزمنة، بالإضافة إلى وجود إصابات سابقة في المرض في عائلة الشخص.

وحددت أعراض هذا المرض بتحول البول للون الأحمر بسبب وجود دم فيه، الرغبة المحلة بالتبول، نزول البول على شكل كميات قليلة مع الشعور بالألم.

وأكدّت وجود عدّة طرق لعلاج هذا المرض أبرزها العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والجراحة من أجل استئصال الخلايا السرطانية، وفي الحالات الشديدة يتم استئصال المثانة.

وللوقاية من هذا المرض دعت الرابطة الناس للإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه.

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