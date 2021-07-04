T-Mobile تطلق هاتفا جديدا بتكلفة منخفضة

رفعت شركة T-Mobile الألمانية النقاب عن هاتفٍ جديد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وتكلفة منخفضة أطلقت عليه REVVL V6 5G.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Dimensty 700 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الألمانية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.49 بوصة ودقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الألمانية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر منخفض يصل إلى 200 دولار أمريكي.

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