تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة متنوعة من التطبيقات المهمة والعروض المجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق غريب – تفسير معاني القرآن الكريم

تعلم معاني القرآن الكريم، بأسلوب وسهل وممتع، يتناسب مع جميع الأعمار، يوفر أكثر 6000 سؤال لفهم معاني القرآن الكريم. يساعدك التطبيق على تعلم معاني كلمات جديدة يوميًا.

كلما استمريت في التعلم وتقدمت في المستوى كلما حصلت على نقاط وجوائز وإنجازات أكثر.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق YoWindow Weather لعرض حالة الطقس

مع دخول فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة نحتاج إلى تطبيق مفيد لعرض حالة الطقس على مدار اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة للأيام القادمة. تطبيق YoWindow Weather سوف يعرض درجات الحرارة الكبرى والصغرى ودرجة الرطوبة وسرعة الرياح والمميز فيه كذلك هو الواجهة الجملية التي يتمتع بها والتي تتغير بحسب المدينة التي تتواجد بها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Fliptastic Pro تحويل الصور إلى فيديو

هو تطبيق يمكنك من اختيار مجموعة من الصور والتعديل عليها كما تريد وإضافة مقاطع صوتية وموسيقية لها وتحويلها إلى عرض متحرك على هيئة فيديو يسهل مشاركته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق التذكيرات والتنبيهات Reminders – Beep Me

هو تطبيق يمكنك من تذكر الأشياء والمهام التي يتوحب عليك القيام بها سواء على مستوى اليوم أو الأيام المقبلة، كما ما عليك هو إدخال ما تود أن يتم تذكيرك بها وتحديد التوقيت المناسب وسوف يصلك التنبيه مباشرةً على الجهاز.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Money Manager لإدارة نفقاتك وأموالك

هو تطبيق مميز يتيح لك إدارة النفقات والمصروفات الشخصية الخاصة بك ومعرفة أوجه الإنفاق المختلفة لك، ويعرض طريقة إنفقاقك للأموال على هيئة رسومات بيانية، كما يساعدك على الإدخار.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Instapaper لحفظ الروابط وقراءة المقالات

إذا كنت من هواة تصفح الإنترنت وتمتلك قائمة من المواقع المفضلة وتود حفظ المقالات وصفحات الإنترنت بسهولة للرجوع إليها في أي وقت. يمكنك الاعتماد على هذا التطبيق المميز الذي سيساعدك في حفظ وترتيب المقالات والروابط وقراءتها حتى بدون الإنترنت.

السعر : مجاني