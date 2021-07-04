فيليبس تُرضي عُشاق الألعاب بشاشة مميزة

أزاحت شركة فيليبس الهولندية الستار عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها 498P9Z.

وزودت الشركة الهولندية شاشتها الجديدة بلوحة AV مقاس 48 بوصة ومعدل تنشيط 165 هرتز، ودقة وضوح DQHD، ودقة عرض 5120*1440 بيكسل، ونسبة باعية 32.9، وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 مللي ثانية، مع دعم تقنية Adaptive Sync.

وتتميز الشاشة الجديدة بدرجة السطوع التي تصل إلى 550 قنديلةم2، مع عمق ألوان 8 بت، وتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 122%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 91%، ونطاق الألوان AdobeRGB بنسبة 89%، بالإضافة لوظيفة ترشيح الضوء الأزرق.

وستحتوي الشاشة الجديدة على سماعتين داخليتين بقدرة 5 واط، 3 منافذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومحور USB، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الهولندية لم تكشف عن سعر شاشتها الجديدة ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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