تطبيقات الأسبوع للأندرويد – مجموعة غنية وألعاب اندرويد مجانية وعروض مميزة لفترة محدودة!

مرحباً بكم في مقالتنا الأسبوعية عن أفضل وأقوى تطبيقات وألعاب الاندرويد. في كل أسبوع سوف تجدون لدينا مجموعة قيمة من التطبيقات والألعاب المتاحة مجاناً لفترة محدودة. بالإضافة إلى ذلك قد تشتمل المقالة على مجموعة من العروض المميزة.

جميعنا متفقين على أن التطبيقات هي الوسيلة الوحيدة المثالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفنا الاندرويد. بعضها قد يكون نافع ومفيد من أجل استخداماتنا الروتينية بشكل يومي وبعضها قد يكون بغرض التسلية والقضاء على الملل. لذلك لا تدع الفرصة تفوتك وبادر بتجربتها على الفور واغتنم الفرصة.

1- Dark screen filter

جميعنا مُتفقين على أن الإضاءة المنبعثة من شاشة هواتفنا الاندرويد وخاصة الزرقاء قد تتسبب في إجهاد عيوننا أثناء النظر لها لفترة زمنية طويلة وتتسبب في شعورنا بالأرق أثناء الليل. ولذلك تطبيق Dark Screen Filter يضيف مرشح إضاءة داكن خالي من الإضاءة الزرقاء ويساعدك على النوم ليلاً بسهولة. ولكن الأفضل من ذلك أنه من المعروف أن المرشحات الداكنة تساعد على توفير شحن البطارية.

عل كلٍ هذا التطبيق سوف يساعدك على جدولة مواعيد محددة لتفعيل المرشح الداكن أو إلغاء تفعيله تلقائياً. أيضاً يمكنك ضبط قوة المرشح وضبط الألوان الداكنة من خلال واجهة مستخدم سهلة وبديهية للغاية. سعر التطبيق رخيص جداً ولكن لا يوجد أي مانع من تجربته مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- Simple text widget

تطبيق Simple text widget هو تطبيق مجاني لنظام أندرويد متاح لفترة محدودة وعلى الرغم من بساطته إلا أنه يقوم بعمل رائع، ألا وهو مساعدتك في كتابة نصوص على شاشة الواجهة الرئيسية. التطبيق يحتوي على أكثر من 40 خط لتجميل شاشتك بكتابة العبارة والتذكيرات التي تفضل رؤيتها أمامك على الشاشة طول الوقت.

ولكن هذا التطبيق لديه وظيفة أخرى في غاية الأهمية. فمن خلال كتابتك على الشاشة الرئيسية يمكنك كتابة عنوان بريدك الإلكتروني أو اسمك الكامل أو رقم تليفون منزلك وبهذا الشكل حتى لو تعرضت لنسيان هاتفك في أي مكان وأنت خارج المنزل سيكون من السهل الوصول إليك لأن أي شخص سيعثر عليه سيعرف على الفور طريقة التواصل معك. يمكنك اختيار نوع الخط والحجم واللون وبهذا الشكل يمكنك تجميل المظهر العام للواجهة الرئيسية لشاشة هاتفك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Password Manager

تطبيق Password Manager هو تطبيق لإدارة كلمات المرور. فإذا كنت تواجه مشكلة في تذكر كلمات مرور حساباتك الشخصية على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بسبب كثرتها فهذا هو أفضل تطبيق يستحق الاقتناء.

كل ما عليك فعله هو التسجيل في التطبيق ببريد وكلمة المرور، وهذه هي كلمة المرور الوحيدة المسؤولة عن الاحتفاظ بجميع كلماتك المرورية لحساباتك الأخرى. أما بالنسبة لجميع حساباتك الأخرى فهو مسؤول عن توليد كلمات مرورية صعبة جداً على أي مستخدم تكهنها. ولذلك باختصار هو وسيلة مثالية لحفظ بيانات اعتماد حساباتك في مكان آمن.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4-تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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5- Jarvis Launcher PRO

Jervis هو واحد من أفضل اللانشرات القادرة على تحويل شاشة هاتفك إلى شاشة رسومية جرافيكية رائعة. تم تصميم اللانشر بالاعتماد على مظهر Iron Man ويمكنك فعل كل شيء من خلاله.

يحتوي على ميزة إلغاء تثبيت التطبيقات وميزة الحصول على كافة معلومات وتفاصيل التطبيقات وبسهولة يمكنك الوصول إلى جميع تطبيقات أعمالك. في البداية سوف تشعر أن الواجهة فوضوية إلى حد ما ولكن مع مداومة الاعتماد عليه سوف تتأكد أنك لا تستطيع الاستغناء عنه، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على العديد من الثيمات المختلفة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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6- GoneMAD

GoneMAD هو أفضل مشغل موسيقى يمكنك استخدامه على هاتفك الاندرويد. السعر الأصلي للتطبيق غالي ولكنه متاح بسعر رمزي لفترة محدودة. هذا التطبيق سيساعدك في تحسين وترتيب مكتبة أغانيك بداخل ألبومات والتي يمكنك استعراضها عن طريق الألبوم أو المطرب أو الأغنية أو حسب النوع أو الملحن أو سنة الإصدار. التطبيق يمتاز بصوت نقي ورائع ويدعم جميع تنسيقات الأغاني.

السعر : 0.99$ لفترة محدودة

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7- Memorize

هل كنت تحلم بالسفر إلى إيطاليا؟ بالتأكيد أي أحد منا يتمنى الذهاب إلى إيطاليا ولكن حتى ذلك الحين يمكنك قضاء فترة ممتعة في تعلم اللغة الإيطالية. التطبيق يحتوي على أكثر من 5000 كلمة إيطالية والتي تشتمل على الأفعال والمفردات وكلمات السياحة والألوان ووسائل النقل والعديد من المجالات الأخرى. يحتوي التطبيق على عدة مستويات للتعليم بدءاً من المستوى الابتدائي وحتى الاحترافي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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8- LIMBO

LIMBO هي لعبة الألغاز والمغامرة الرائعة التي استمتعنا بها جميعاً على أجهزة سطح المكتب. تتوافر اللعبة بسعر رمزي جداً على متجر جوجل بلاي. تأكد أنك سوف تمضي معها وقت رائع.

السعر : 0.99$ لفترة محدودة