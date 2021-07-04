شركة أمريكية تكشف عن “درون” تسجيل الفيديوهات بدقة 2.7K

كشفت شركة DJI الأمريكية الرائدة في صناعة طائرات الدرون عن طائرة جديدة تدعم الاتصال اللاسلكي حتى 2.5 ميل أطلقت عليها DIJ Mini SE.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الطائرة الجديدة ستدعم كافة المهمات الرئيسية التي تدعمها طائرات الدرون السابقة التي أطلقتها الشركة.

وتتميز الطائرة الجديدة بدعمها تسجيل الفيديوهات بدقة 2.7K، وباحتوائها على بطارية قوية تجعلها تحلق في الهواء لحوالي 20 دقيقة، وبدعمها الاتصال اللاسلكي حتى مسافة 2.5 ميل.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الطائرة الجديدة تدعم اللقطات بدقة 12 ميغا بيكسل، وتحتوي على إعدادات gimbal ثلاثية المحاور.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق طائرتها الجديدة في الأسواق البرازيلية والماليزية حالياً بسعر يصل إلى 325 دولار أمريكي، على أن تطلقها في باقي أنحاء العالمي خلال الفترة القادمة.

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