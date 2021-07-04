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حفل غنائي في الرياض يجمع نانسي عجرم وعاصي الحلاني

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الهيئة العام للترفيه في السعودية عن حفل فني يجمع النجمان اللبنانيان نانسي عجرم وعاصي الحلاني في العاصمة السعودية الرياض ضمن سلسلة حفلات الرياض.

وقالت الهيئة في تغريدةٍ نشرتها على تويتر إنّ الحفلة ستقام يوم 9 يوليو القادم برعاية شركة روتانا للصوتيات، وبأنّ تذاكر الحفل أصبحت متاحة على الإنترنت بسعر 1000 ريال سعودي شاملة العشاء.

وأكدّت الهيئة بأنّ الحفل سيقام وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية بدأت بطرح أغاني ألبوم Nancy 10، في حين حقق الفنان اللبناني عاصي الحلاني نجاحاً كبيراً بأغنية حبيبي التي أطلقها على طريقة الديو رفقة نجله الوليد الحلاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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