حفل غنائي في الرياض يجمع نانسي عجرم وعاصي الحلاني

كشفت الهيئة العام للترفيه في السعودية عن حفل فني يجمع النجمان اللبنانيان نانسي عجرم وعاصي الحلاني في العاصمة السعودية الرياض ضمن سلسلة حفلات الرياض.

وقالت الهيئة في تغريدةٍ نشرتها على تويتر إنّ الحفلة ستقام يوم 9 يوليو القادم برعاية شركة روتانا للصوتيات، وبأنّ تذاكر الحفل أصبحت متاحة على الإنترنت بسعر 1000 ريال سعودي شاملة العشاء.

وأكدّت الهيئة بأنّ الحفل سيقام وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية بدأت بطرح أغاني ألبوم Nancy 10، في حين حقق الفنان اللبناني عاصي الحلاني نجاحاً كبيراً بأغنية حبيبي التي أطلقها على طريقة الديو رفقة نجله الوليد الحلاني.

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