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امرأتان تتجمدان حتى الموت في جبال الألب

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد جبل مونتي روزا الصخري الذي يقع على الحدود السويسرية الإيطالية حادثةً مؤسفةً للغاية راحت ضحيتها امرأتان فقدتا حياتهما بعدما تاهتا في قمة الجبل التي يطلق عليها دوفورسبيتيز والتي يصل ارتفاعها لأكثر من 4630 متراً.

وقال عمال الإنقاذ في وادي أوستا الواقع شمال غرب إيطاليا إنّهم تلقوا بلاغاً بفقدان امرأتين ورجل في الجبل، الأمر الذي دفعهم للخروج بحثا عنهم.

وأكدّ عمال الإنقاذ بأنّ الطقس السيء الذي كان سائداً في المنطق أخر علمية الإنقاذ حتى أنّ طائرة الهيلكوبتر لم تستطع الهبوط إلا مع حلول الليل.

وقال العمال إنّ المرأتين توفيتا متجمدتين في حين تم نقل الرجل إلى مستشفى سويسري حيث كان يعاني من انخفاض في درجة حرارة جسمه بسبب البرد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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