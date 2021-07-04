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جديد تطبيق كامبسي.. خدمة اللغة العربية والرسائل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيهم لتطوير تطبيق كامبسي وتسهيل استخدامه أعلن المسؤولون عن التطبيق عن إضافة خدمة اللغة العربية والرسائل للتطبيق.

وقال المسؤولون عن التطبيق بأنّ الميزات الجديدة ستساعد المستخدمين على التواصل فيما بينهم بشكلٍ أسرع وأسهل.

ومن خلال هذه الميزات الجديدات أصبح بإمكان مستخدمي التطبيق المخصص للسفر مشاركة الصور والفيديوهات والأسئلة والتوصيات التي ترتبط بالسفر، السياحة والترفيه.

وأكدّ المسؤولون بأنّ التحديث الجديد سيجلب خريطة كامبسي، في حين سيوفر التحديث الذي يليه سوق لحجوزات السفر والطيران.

يذكر أنّ التطبيق كامبسي المتوفر على نظام أي أو إس يعد شبكة اجتماعية خاصة بالمسافرين ويستهدف مجموعة من الفئات التي تضم المغتربين، الطلاب في الخارج، والسكان المحليين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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