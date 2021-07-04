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شاومي تطلق تلفاز جديد بوظائف متطورة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن تلفاز جديد بوظائف متطورة أطلقت عليها Mi TV 6Extreme Edition.

وسيأتي التلفاز الجديد بشاشة مقاس 55، 65، 75 بوصة، ودقة وضوح 4K، ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز، ونظام صوتي بقدرة 100 واط، وكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل مناسبة لإجراء مكالمات الفيديو.

وسيدعم التلفاز الجديد تقنية MEMC لعرض الحركة بسلاسة، وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بدقة 97%، ودرجة سطوع 1200 نيت، وتقنية دولبي Vision HDR.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 غيغا بايت.

يذكر أنّ شاومي لم تكشف عن سعر تلفاز الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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