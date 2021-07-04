منوعات

لضبط النفقات.. عروسان يجبران الضيوف على غسل الأطباق

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت امرأة أمريكية لم تكشف هويتها على موقع ريديت تفاصيل حفل زفاف غريب حضرته في مكان فخم، اضطرت في نهايته لغسل الأطباق!

وقالت المرأة إنّ العروسين أنفقا أموالهما على مكان العرس الفخم، وفساتين السهرة الرائعة، والعشائر الفاخر.

وأشارت إلى أنّ العروسين توليا بنفسيهما تقديم الطعام للمدعوين لأنّهما لم يستأجرا أحداً لهذه المهمة، وبأنّ الطعام لم يكن كافياً لجميع المدعوين.

وقالت المرأة إنّها قضت معظم الحفل في المطبخ رفقة 9 أشخاص آخرين اختارتهم وصيفة الشرف لغسل الأطباق المتسخة لعدم امتلاك العروسين للمال الكافي لاستئجار شخص يقوم بهذه المهمة، وأوضحت بأنّ المطبخ كان حاراً وخالياً من التكييف.

وحظي منشور المرأة بعدد كبير من التعليقات، حيث طلب البعض كشف اسمي العروسين ومكان العرس، في حين استغرب البعض الآخر من قبولها بهذا الأمر، وقالوا إنّ التصرف السليم في هذه الحالة مغادرة حفل الزفاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك