لضبط النفقات.. عروسان يجبران الضيوف على غسل الأطباق

نشرت امرأة أمريكية لم تكشف هويتها على موقع ريديت تفاصيل حفل زفاف غريب حضرته في مكان فخم، اضطرت في نهايته لغسل الأطباق!

وقالت المرأة إنّ العروسين أنفقا أموالهما على مكان العرس الفخم، وفساتين السهرة الرائعة، والعشائر الفاخر.

وأشارت إلى أنّ العروسين توليا بنفسيهما تقديم الطعام للمدعوين لأنّهما لم يستأجرا أحداً لهذه المهمة، وبأنّ الطعام لم يكن كافياً لجميع المدعوين.

وقالت المرأة إنّها قضت معظم الحفل في المطبخ رفقة 9 أشخاص آخرين اختارتهم وصيفة الشرف لغسل الأطباق المتسخة لعدم امتلاك العروسين للمال الكافي لاستئجار شخص يقوم بهذه المهمة، وأوضحت بأنّ المطبخ كان حاراً وخالياً من التكييف.

وحظي منشور المرأة بعدد كبير من التعليقات، حيث طلب البعض كشف اسمي العروسين ومكان العرس، في حين استغرب البعض الآخر من قبولها بهذا الأمر، وقالوا إنّ التصرف السليم في هذه الحالة مغادرة حفل الزفاف.

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